Томские компании победили в конкурсе Фонда содействия инновациям

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-03T08:35:57+03:00

С начала года томские наукоемкие компании получили финансовую поддержку Фонда содействия инновациям уже на 165 миллионов рублей. Фото: из открытых источников.

Изменить размер текста: A A

В сообщении пресс-службы областной администрации говорится о том, что Фонд содействия инновациям подвел итоги второй очереди конкурсного отбора в 2019 году. Среди победителей – семь инновационных компаний Томской области, которые получат финансовую поддержку фонда в размере 97 миллионов рублей.

В конкурсе "Развитие-НТИ" победили "Сапл-биз" и "ЦКМ", в номинации "СТАРТ-3" отбор прошли "ЗУМ ТВ" и "ИнТех-М", в конкурсе "Коммерциализация" – "Новохим", "Сибаналитприбор" и "ТПК "САВА".

«С начала года томские наукоемкие компании получили финансовую поддержку Фонда содействия инновациям уже на 165 миллионов рублей. А ведь это не выигрыш в лотерею, а результат жесткого конкурсного отбора, внедрения в технологические процессы передовых разработок, расширения линейки продукции и улучшения ее качества", – цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Жвачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU