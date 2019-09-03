2019-09-03T08:23:29+03:00
Здоровье

В Томской области федеральные льготники могут вернуть право на лекарства

До 1 октября соцпакет разрешено возвращать, если ранее был сделан выбор в пользу денежной компенсации.
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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15 тысяч жителей Томской области, имеющих право на льготное обеспечение по федеральной программе, бесплатно получили лекарства на сумму 219 млн рублей. Фото: из открытых источников.15 тысяч жителей Томской области, имеющих право на льготное обеспечение по федеральной программе, бесплатно получили лекарства на сумму 219 млн рублей. Фото: из открытых источников.
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Чтобы вернуть право на социальный пакет, льготным категориям граждан нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. Об этом сообщает во вторник пресс-служба администрации Томской области.

«Федеральным льготникам предоставлена возможность выбора — получать бесплатные лекарства или денежную компенсацию вместо них. Нередко выбрав компенсацию в размере 863,75 рубля в месяц, люди жалеют о своем решении, поскольку эта сумма не компенсирует реальных затрат на лечение. До 1 октября есть время обдумать свое решение или изменить его, оформив документы в Пенсионном фонде», - цитирует пресс-служба пояснение председателя комитета организации лекарственного обеспечения облздрава Елены Потягайловой. Она напомнила, что по закону льготники, выбравшие деньги, а не льготные медикаменты, в течение года не смогут вернуться в программу льготного обеспечения даже если состояние их здоровья ухудшится и им потребуется дорогостоящая лекарственная терапия.

Добавляется, что с начала 2019 года правом на льготные медикаменты воспользовались более 15 тысяч жителей Томской области, имеющих право на льготное обеспечение по федеральной программе. Они бесплатно получили лекарства на сумму 219 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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