В Томске установили щиты с силуэтом пешехода

СЕГОДНЯ 08:07 2019-09-03T08:07:54+03:00

Щиты расположены на подъезде к аварийно опасным пешеходным переходам, а также вблизи образовательных учреждений. Фото: 70.мвд.рф

Конструкции расположены на подъезде к аварийно опасным пешеходным переходам, а также вблизи образовательных учреждений

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Средства привлечения внимания водителей были разработаны сотрудниками Госавтоинспекции и одной из томских дорожных организаций в первую очередь для стабилизации аварийности с участием пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уточняется, что за 8 месяцев 2019 года на территории Томской области с участием пешеходов произошло 150 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли и 141 травмирован. Увеличилось число происшествий этой категории на 9,5 %, погибших пешеходов - на 23 %, раненых - на 11 %.

Также сообщается, что щиты, изготовленные с применением световозвращающих материалов, не являются дорожными знаками и носят профилактический характер, обращая внимание водителей на дорожную обстановку в районе пешеходных переходов особенно в темное время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU