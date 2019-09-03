В Томске эксперты проверили «молочку». Есть нарушения.

СЕГОДНЯ 07:36 2019-09-03T07:36:27+03:00

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Как сообщает пресс-служба Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области, в прошлом году на территории России вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (033/2013). Согласно документу, производители молочной продукции обязаны указывать сведения о наличии растительных масел в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира. Переходный период давно закончился, эксперты решили проверить, насколько продукция, представленная на торговых полках нашего города, соответствует требованиям маркировки.

Уточняется, что в одном из крупных гипермаркетов специалистами было отобрано 12 образцов молочной продукции с заменителем молочного жира производителей разных областей: Новосибирской, Белгородской, Кемеровской, Московской, Алтайской. «Результаты мониторинга неутешительные: 60% отобранной продукции не соответствует требованиям технического регламента», - сообщила специалист органа по сертификации Ольга Павлова. – Есть продукция, которая не соответствует частично, а есть и такая, которая не проходит ни по одному из требований регламента».

Какие ошибки допускают производители, нанося маркировку на продукт? В сообщении пресс-службы ведомства сказано: самая частая из них - отсутствие информации о наличии растительных масел и массовой доли немолочного жира. Также на упаковку должна наноситься маркировка, содержащая информацию о массовой доле немолочного жира в виде процентного содержания в продукте (например, "массовая доля жира 15%, в том числе растительного жира 6%"). По результатам исследования этикеток, 6 образцов из 12 не соответствовали данному критерию.

Следующее частое несоответствие – текст на этикетках. Регламент устанавливает нормы для шрифта – он должен быть высотой не менее 2,5 мм. На семи образцах текст сливался с фоном этикетки, был нечитаемым. Для молочной продукции с заменителем молочного жира не допускается использование понятий, установленных настоящим техническим регламентом для молока и молочных продуктов, их различных сочетаний, в том числе в наименованиях, которые могут ввести потребителя в заблуждение. На шести образцах из 12 использованы слова «творожный, сметанковый». Это недопустимо для такого рода продукции. Также на некоторых упаковках не оказалось информации о технологии производства, а это является обязательным условием техрегламента.

ИСТОЧНИК KP.RU