Сегодня томичи зажгут сотни свечей в память о трагедии в Беслане

СЕГОДНЯ 07:05 2019-09-03T07:05:30+03:00

15 лет назад произошли трагические события в день линеек Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Сегодня на площадке томского политеха пройдет минута молчания в память о погибших во время трагедии в Беслане в 2004 году. 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена Президентом Российской Федерации в связи с трагическими событиями, произошедшими в Беслане 15 лет назад. В этот день в России вспоминают жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

15 лет назад в течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы Беслана 1128 заложников. Преимущественно детей. В результате погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.

Акция пройдет в 20:00 на площадке между общежитиями ТПУ №6 (ул. Пирогова 18А) и №11 (ул. Вершинина 33), а также возле корпуса №1 (ул. Советская 73).

ИСТОЧНИК KP.RU