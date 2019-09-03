2019-09-03T07:05:30+03:00
Общество

Сегодня томичи зажгут сотни свечей в память о трагедии в Беслане

На двух площадках пройдут акции с минутой молчания
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
15 лет назад произошли трагические события в день линеек15 лет назад произошли трагические события в день линеекФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Сегодня на площадке томского политеха пройдет минута молчания в память о погибших во время трагедии в Беслане в 2004 году. 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена Президентом Российской Федерации в связи с трагическими событиями, произошедшими в Беслане 15 лет назад. В этот день в России вспоминают жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

15 лет назад в течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании школы Беслана 1128 заложников. Преимущественно детей. В результате погибли 314 человек из числа заложников, из них 186 детей. Всего, включая спасателей, погибло 333 человека, свыше 800 получили ранения разной степени тяжести.

Акция пройдет в 20:00 на площадке между общежитиями ТПУ №6 (ул. Пирогова 18А) и №11 (ул. Вершинина 33), а также возле корпуса №1 (ул. Советская 73).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Сбербанка Стрежевого найден живым
Предприниматели Томска могут получить субсидии на возмещение затрат
В Томской области открылись лицейские классы УФСБ
Томские компании победили в конкурсе Фонда содействия инновациям
В Томской области федеральные льготники могут вернуть право на лекарства
В Томске установили щиты с силуэтом пешехода
В Томске эксперты проверили «молочку». Есть нарушения.
Песочница с дополненной реальностью появилась в Томске
Томскому лицею присвоен статус базовой школы РАН
В Томской области заработал новый национальный телеканал
Томская школа «Эврика-развитие» 2 сентября переехала в новое здание
В Томской области выявлена недоукомплектация медкабинетов школ и детсадов
Томские прокуроры восстановили права 5-летнего ребенка
В Томске основной объем дорожного ремонта выполнен в установленные сроки
Томские власти намерены изменить русло реки Басандайки
В Томске после капремонта открылась школа №53
Томские спасатели сняли с веток повисшего парашютиста
Томичка чуть не погибла при пожаре в туалете
Водитель «Мерседеса» получил 2 года за смерть пассажира в ДТП