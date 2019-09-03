Песочница с дополненной реальностью появилась в Томске
«Союз родителей детей-инвалидов» установил специальное оборудование на грантовые средства. Занятия бесплатны для всех детей города с инвалидностью.
Благодаря грантовой поддержке конкурса социальных инвестиций «Формула хороших дел» корпорации «СИБУР», развивающие занятия в интерактивной песочнице пройдут 40 детей-инвалидов. В дальнейшем проект будет доступен для всех семей. Те, кто уже прошел курс, смогут самостоятельно заниматься на оборудовании, остальным желающим с детьми-инвалидами будут организованы бесплатные занятия с психологом.
Как отметила Елена Гончарова - руководитель Союза родителей, занятия в интерактивной песочнице начались с июня 2019 года. Это разработка томичей, адаптированная для детей на колясках. На обычный песок транслируется изображение, например, какого-либо ландшафта. И если ребенок насыпает горку песка, то компьютер замеряет расстояние и превращает ее в «вулкан», а если прокопать дорожку, то она «заполняется» водой.
Узнать подробности о занятиях можно по телефону: 8–913–101–55-21.
ИСТОЧНИК KP.RU