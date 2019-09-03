Песочница с дополненной реальностью появилась в Томске

СЕГОДНЯ 06:51 2019-09-03T06:51:23+03:00

Прокладывать путь через горы, обустраивать русла рек и насыпать холмы смогут детьми с ограниченными возможностями здоровья

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«Союз родителей детей-инвалидов» установил специальное оборудование на грантовые средства. Занятия бесплатны для всех детей города с инвалидностью.

Благодаря грантовой поддержке конкурса социальных инвестиций «Формула хороших дел» корпорации «СИБУР», развивающие занятия в интерактивной песочнице пройдут 40 детей-инвалидов. В дальнейшем проект будет доступен для всех семей. Те, кто уже прошел курс, смогут самостоятельно заниматься на оборудовании, остальным желающим с детьми-инвалидами будут организованы бесплатные занятия с психологом.

Как отметила Елена Гончарова - руководитель Союза родителей, занятия в интерактивной песочнице начались с июня 2019 года. Это разработка томичей, адаптированная для детей на колясках. На обычный песок транслируется изображение, например, какого-либо ландшафта. И если ребенок насыпает горку песка, то компьютер замеряет расстояние и превращает ее в «вулкан», а если прокопать дорожку, то она «заполняется» водой.

Узнать подробности о занятиях можно по телефону: 8–913–101–55-21.

ИСТОЧНИК KP.RU