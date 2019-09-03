Томскому лицею присвоен статус базовой школы РАН

СЕГОДНЯ 06:38 2019-09-03T06:38:48+03:00

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Лицей при ТПУ получил новый статус – единственной в регионе базовой школы Российской академии наук. Всего в стране на сегодня 110 школ в 32 регионах.

В 2017 году в лицее открылись два новых профильных класса: аэрокосмический (при участии ракетно-космической корпорацией «Энергия») и профильный класс компании «Транснефть». В 2019 году открылся химико-биологический класс. Критерием для получения такого статуса являются высокие результаты достижений школьников в олимпиадах и конкурсах, использование ресурсов научных институтов и других научно-практических и образовательных площадок, а также значительный кадровый потенциал для развития научной и исследовательской деятельности. «Базовые школы РАН» — это совместный проект Российской академии наук и Министерства просвещения Российской Федерации.

Он предусматривает создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, профильного и углублённого освоения отдельных учебных предметов, ориентации школьников на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU