2019-09-02T13:27:36+03:00
Общество

В Томской области заработал новый национальный телеканал

Спутниковый канал рассказывает о жизни татар в разных странах мира
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Новый спутниковый телеканал расскажет о жизни татар во всех уголках мира. Фото:Planet TodayНовый спутниковый телеканал расскажет о жизни татар во всех уголках мира. Фото:Planet Today
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«Татарстан — новый век» («ТНВ») принимается в открытом режиме и доступен в пакетах операторов спутникового телевидения, а также в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Уточняется, что в августе в Томске открылся корреспондентский пункт «ТНВ», который подготавливает для телеканала информационные сюжеты о жизни томских татар.

Также сообщается, что зрители телеканала могут увидеть выпуски новостей, общественно-политические программы, ток-шоу, спортивные трансляции и фильмы на татарском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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