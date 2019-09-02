В Томской области заработал новый национальный телеканал
Спутниковый канал рассказывает о жизни татар в разных странах мира
Новый спутниковый телеканал расскажет о жизни татар во всех уголках мира. Фото:Planet Today
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«Татарстан — новый век» («ТНВ») принимается в открытом режиме и доступен в пакетах операторов спутникового телевидения, а также в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.
Уточняется, что в августе в Томске открылся корреспондентский пункт «ТНВ», который подготавливает для телеканала информационные сюжеты о жизни томских татар.
Также сообщается, что зрители телеканала могут увидеть выпуски новостей, общественно-политические программы, ток-шоу, спортивные трансляции и фильмы на татарском языке.
ИСТОЧНИК KP.RU