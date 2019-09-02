В Томской области выявлена недоукомплектация медкабинетов школ и детсадов
Прокуратура Каргасокского района проверила исполнение образовательными учреждениями законодательства об образовании. В силу закона образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.
Однако проверкой выявлены факты ненадлежащего укомплектования медицинских кабинетов в четырех детских садах и четырех школах района.
В частности, в медицинских кабинетах данных образовательных организаций отсутствуют такие обязательные к наличию медицинские приборы, как стетофонендоскопы, комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, травматологические укладки, посиндромные укладки медикаментов, термоконтейнеры для транспортировки иммунобиологических препаратов.
По итогам проверки исполняющий обязанности прокурора района Евгений Луцков направил в суд 8 исковых заявлений о возложении на образовательные учреждения обязанности оснастить медицинские блоки необходимыми медицинскими изделиями.
Исковые заявления находятся на рассмотрении в Каргасокском районном суде Томской области.
ИСТОЧНИК KP.RU