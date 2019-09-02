В Томской области выявлена недоукомплектация медкабинетов школ и детсадов

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-02T12:39:45+03:00

Дооснащения медицинским оборудованием требуют несколько детсадов и школ Каргасокского района. Фото: prokuratura.tomsk.gov.ru

По итогам проверки районная прокуратура направила в суд 8 исковых заявлений о том, что образовательные учреждения обязаны дооснастить медблоки всем необходимым

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Прокуратура Каргасокского района проверила исполнение образовательными учреждениями законодательства об образовании. В силу закона образовательная организация обязана предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности.

Однако проверкой выявлены факты ненадлежащего укомплектования медицинских кабинетов в четырех детских садах и четырех школах района.

В частности, в медицинских кабинетах данных образовательных организаций отсутствуют такие обязательные к наличию медицинские приборы, как стетофонендоскопы, комплекты воздуховодов для искусственного дыхания, травматологические укладки, посиндромные укладки медикаментов, термоконтейнеры для транспортировки иммунобиологических препаратов.

По итогам проверки исполняющий обязанности прокурора района Евгений Луцков направил в суд 8 исковых заявлений о возложении на образовательные учреждения обязанности оснастить медицинские блоки необходимыми медицинскими изделиями.

Исковые заявления находятся на рассмотрении в Каргасокском районном суде Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU