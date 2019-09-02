Томские прокуроры восстановили права 5-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-02T11:48:42+03:00

По представлению прокуратуры Томска, с пятилетней девочки было списано 200 тыс.рублей задолженности ее отца. Фото: из открытых источников.

Управляющая компания вопреки положениям жилищного и гражданского законодательства предъявила малолетней собственнице требование о погашении задолженности за жилищные услуги, предоставленные ее отцу

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Октябрьского района Томска провела проверку по обращению томички, жаловавшейся на нарушение имущественных прав ее 5-летней подопечной.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, было установлено, что в ноябре 2018 года в собственность опекаемой заявителем девочки была передана муниципальная квартира, ранее занимавшаяся на основании договора социального найма ее отцом. Он вел асоциальный образ жизни и в результате неплатежей образовал большую задолженность за жилищные услуги. В 2016 году мужчина умер.

Прокурорская проверка показала, что наследственное дело после смерти нанимателя квартиры не открывалось, ребенок в права наследования не вступал. Однако управляющая организация ООО «Управдом» вопреки положениям жилищного и гражданского законодательства предъявила к малолетней собственнице требование о погашении задолженности за жилищные услуги, предоставленные ранее ее отцу.

Прокурор района внес руководителю управляющей организации представление, потребовав восстановления нарушенных прав ребенка. По лицевому счету девочки произведена корректировка, исключившая задолженность бывшего нанимателя квартиры в сумме, превышающей 200 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU