В Томске основной объем дорожного ремонта выполнен в установленные сроки

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-02T09:24:21+03:00

Ремонтным компаниям удалось уложиться в сроки дорожного ремонта в областном центре. Фото: из открытых источников.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт направлено 644 млн рублей

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Дорожники завершили основной объем работ в Томске по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; в настоящее время они завершают асфальтирование парковок и заездов по некоторым улицам, а также устраняют замечания экспертов, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что ремонт проходил на улицах Усова, Смирнова, Большая Подгорная, Демьяна Бедного, Мичурина, Иркутский тракт и проспекте Ленина (от улицы Нахимова до площади Ленина). На ремонт направлено 644 млн рублей. Подрядные организации привлекли большее количество техники и рабочих, организовали работы в круглосуточном режиме, благодаря чему ремонт городских магистралей был выполнен в срок.

Также сообщается, что подрядчики завершают асфальтирование парковок и заездов по улицам Смирнова и Усова, устраняют отдельные замечания строительного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU