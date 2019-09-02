В Томске основной объем дорожного ремонта выполнен в установленные сроки
Дорожники завершили основной объем работ в Томске по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги"; в настоящее время они завершают асфальтирование парковок и заездов по некоторым улицам, а также устраняют замечания экспертов, сообщает пресс-служба мэрии.
Уточняется, что ремонт проходил на улицах Усова, Смирнова, Большая Подгорная, Демьяна Бедного, Мичурина, Иркутский тракт и проспекте Ленина (от улицы Нахимова до площади Ленина). На ремонт направлено 644 млн рублей. Подрядные организации привлекли большее количество техники и рабочих, организовали работы в круглосуточном режиме, благодаря чему ремонт городских магистралей был выполнен в срок.
Также сообщается, что подрядчики завершают асфальтирование парковок и заездов по улицам Смирнова и Усова, устраняют отдельные замечания строительного контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU