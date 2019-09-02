В Томске после капремонта открылась школа №53

СЕГОДНЯ 08:13 2019-09-02T08:13:04+03:00

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Торжественные линейки по случаю Дня знаний 2 сентября проходят во всех школах, гимназиях и лицеях. В целом, более 60 тыс. юных томичей сегодня сядут за парты. Из них почти семь тысяч учеников - первоклассники. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томска. Также сообщается, что после капитального ремонта торжественно открылась школа №53, где обучается 1079 детей, из них 123 первоклассника. Она стала современной, комфортной, безопасной, цифровой. Здесь есть все необходимое, чтобы получать знания, развиваться, заниматься спортом. Уточняется, что капремонт школьного здания проводила компания «Томскремстройпроект», который был выполнен в рекордно короткие сроки. Он был начат в декабре 2018 года. Из бюджета города на проведение ремонта было выделено 182 млн рублей. За это время в здании школы были заменены системы отопления, водоснабжения, электроснабжения, установлена автоматическая система вентиляции, отремонтирована кровля и фасад. Строители расширили лестничные пролеты и перенесли вход здания в центральную часть, что позволило создать просторный холл и оборудовать отдельные гардеробы для младшей школы и старшеклассников

На пришкольной территории выполнено комплексное благоустройство, снесены аварийные деревья, заасфальтированы дорожки, установлены спортивные тренажеры для занятий ОФП, оборудовано футбольное поле с беговыми дорожками, отремонтировано покрытие баскетбольной площадки. Для безопасности школьников по периметру здания и внутри него установили 45 видеокамер. Как подчеркнул директор школы Антон Иванов, школа №53 – это не просто отремонтированное здание, а учреждение образования нового формата с современным оборудованием и комфортными условиями. Так, например, на базе школы открыт профильный класс НИ ТПУ, где будет вестись углубленная подготовка по техническим дисциплинам

ИСТОЧНИК KP.RU