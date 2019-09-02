Томские спасатели сняли с веток повисшего парашютиста

СЕГОДНЯ 00:05 2019-09-02T00:11:07+03:00

В воскресенье в Томске был очень сильный ветер. Не мудрено, что парашютиста занесло на дерево Фото: "КП" Архив

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Один из томских любителей парашютного спорта неудачно совершил тренировочный прыжок, в результате чего отметил День знаний на вершине дерева, на высоте 10-12 метров. При неудачной посадке гражданин не растерялся и позвонил спасателям. Получил сигнал о ЧП в районе аэродрома Головино в Томском районе, сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы незамедлительно выехали на помощь поклоннику воздухоплавания и быстро сняли его с дерева с помощью альпинистского снаряжения.

«Наши ребята приехали, поднялись к нему, насколько это было возможно. С помощью альпснаряжения закрепили его, освободили от парашюта и спустили человека на землю», – рассказали о произошедшем в региональной ПСС.

В ведомстве уточнили, что пострадавший жив-здоров, в медицинской помощи не нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU