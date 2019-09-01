2019-09-01T11:25:04+03:00
Происшествия

Томичка чуть не погибла при пожаре в туалете

Возгорание случилось в частном доме в субботу
Татьяна Щукина
Поделиться:
Женщина в квартире едва не задохнулась в дымуЖенщина в квартире едва не задохнулась в дымуФото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

В 21:54 часов 31 августа на пульт пожарно-спасательной службы МЧС России поступил сигнал о возгорании частного дома в Томске на улице Амурской. Когда огнеборцы прибыли по адресу, они обнаружили в доме сильное задымление. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут, его площадь составила всего 1 квадратный метр.

В данной ситуации пострадала уборная комната в доме – в ней оплавился пол и плитка на стенах. Человеческих жертв, благодаря расторопности пожарных удалось избежать. Как сообщила пресс-служба управления МЧС России по Томской области, сотрудниками ведомства при тушении огня в квартире была обнаружена женщина на диване. Ее передали в заботливые руки медиков из бригады «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24