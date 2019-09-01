Томичка чуть не погибла при пожаре в туалете

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-01T11:25:04+03:00

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В 21:54 часов 31 августа на пульт пожарно-спасательной службы МЧС России поступил сигнал о возгорании частного дома в Томске на улице Амурской. Когда огнеборцы прибыли по адресу, они обнаружили в доме сильное задымление. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут, его площадь составила всего 1 квадратный метр.

В данной ситуации пострадала уборная комната в доме – в ней оплавился пол и плитка на стенах. Человеческих жертв, благодаря расторопности пожарных удалось избежать. Как сообщила пресс-служба управления МЧС России по Томской области, сотрудниками ведомства при тушении огня в квартире была обнаружена женщина на диване. Ее передали в заботливые руки медиков из бригады «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU