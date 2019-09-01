Водитель «Мерседеса» получил 2 года за смерть пассажира в ДТП

СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-01T11:08:40+03:00

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В Томской области вынесен приговор по делу 59-летнего мужчины, который стал одним из участников аварии, в которой погиб человек. ДТП произошло в ноябре 2018 года на трассе Томск — Каргала — Колпашево. Водитель «Мерседеса» двигался по скользкой дороге, но тем не менее, решился на обгон, который закончился столкновением с авто на полосе встречного движения.

«При совершении обгона попутно двигавшегося транспорта водитель не оценил должным образом дорожную обстановку, не принял во внимание наличие наледи и снежной колеи на асфальте. Оказавшись в заносе, неправильно выбрал скорость движения, совершив столкновение со встречным автомобилем Chevrolet», — сообщила детали происшедшего пресс-служба суда Томского района.

В результате ДТП водители обоих машин получили травмы, пассажир Chevrolet Niva погиб от полученных телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU