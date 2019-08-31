Главу Сбербанка Стрежевого объявила в розыск томская полиция
Межмуниципальный отдел «Стрежевской» УМВД России по Томской области разыскивает без вести пропавшего главу Сбербанка в Стрежевом Фомина Павла Николаевича.
Напомним, что он ушел из дома 28 августа и до сих пор не вернулся. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить в полицию.
Приметы: на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост около 175 см.
Был одет: ветровка темно-серого цвета, рубашка серого цвета с коротким рукавом, галстук в полоску, брюки темного цвета, кожаные туфли черного цвета. При себе имел зонт-трость и мужскую сумку темного цвета формата А4 с длинным ремнем.
Звонить по телефонам: Дежурная часть 02 (102 с сотового), 8(38259)52202, отдел уголовного розыска 8(38259)53776.
.Фото: из открытых источников
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