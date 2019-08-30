2019-08-30T12:54:17+03:00
Происшествия

Томич признался в убийстве бывшей сожительницы и ее сына

Мужчину удалось задержать через несколько часов после преступления
Татьяна Щукина
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Злоумышленник напал на своих жертв, вооруженный ножомЗлоумышленник напал на своих жертв, вооруженный ножомФото: Иван ВИСЛОВ
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37-летний житель города Томска подозревается в двойном убийстве. По версии следствия, выпив спиртное, он приехал к женщине, с которой ранее состоял в интимных отношениях, и в ходе ссоры зарезал ее вместе со взрослым сыном.

«По предварительным данным, 29 августа 2019 года в ночное время 37-летний житель Томска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на угнанном автомобиле приехал к свой бывшей сожительнице в поселок Зональная Станция Томского района, и в ходе ссоры нанес ей и ее 22-летнему сыну несколько ударов ножом», - сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Томской области.

В региональном управлении МВД пояснили, что в течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан. При допросе он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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