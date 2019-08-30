2019-08-30T12:22:26+03:00
Дом. Семья

Роспотребнадзор дал томичам рекомендации по обработке грибов перед едой

Дикоросы могут стать причиной ботулизма
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Global look pressфото: Global look pressФото: из открытых источников
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С наступлением грибного сезона специалисты Роспотребнадзора рекомендуют томичам придерживаться элементарных правил безопасности при сборе и приготовлении грибных блюд.

Отравление могут вызывать не только ядовитые, а даже съедобные грибы. Если они были неправильно почищены, приготовлены, «состарились», а внутри живут насекомые и черви.

Также грибы могут стать причиной очень тяжелого заболевания - ботулизма. Спороносные палочки возбудителя содержатся главным образом в почве. Если перед консервированием грибы были плохо очищены и промыты, то могут вызвать заболевание.

Ботулизм проявляется спустя 12-72 часа после приема грибов в пищу. Человек чувствует головную боль, сухость во рту, тошноту, рвоту, понос, судороги, затруднение глотания, нарушение зрения, бред и галлюцинации.

При сборе и приготовлении грибов необходимо строго соблюдать основные правила:

1. Не покупайте грибы, реализуемые в сомнительных местах торговли, с рук, у случайных прохожих.

2. Собирайте в лесу только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны.

3. Не собирайте грибы вдоль автомобильных дорог и железнодорожных магистралей, вблизи промышленных предприятий, где имеет место выброс токсических веществ в атмосферу.

4. Не собирайте старые грибы, перезрелые, переросшие, червивые.

Принесенные домой грибы должны быть в день сбора или не позднее следующего утра подвергнуты обработке: почищены, промыты проточной водой.

Затем грибы можно сварить, посолить, замариновать, пожарить или засушить.

Помните: при первых признаках отравлений необходимо срочно обратиться за медицинской помощью!

ИСТОЧНИК KP.RU

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