2019-08-30T12:14:48+03:00
Здоровье

Новое оборудование поступило для томских больниц

Аппараты позволят проводить еще более точную диагностику
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Департамент здравоохранения Томской областифото: Департамент здравоохранения Томской областиФото: из открытых источников
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В рамках национального проекта «Здравоохранение» в медучреждения Томской области поступило новое высокотехнологичное оборудование.

Областной онкологический диспансер получил три видеоэндоскопических комплекса, видеодуоденоскоп, а также по четыре видеобронхоскопа, видеогастроскопа и видеоколоноскопа высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра.

Стоимость такого комплекса составила 92 млн рублей.

- Это позволит врачам проводить более детальную диагностику, а значит, повысит эффективность лечения наших пациентов, - сказала главврач Томского областного онкологического диспансера Софья Мазеина.

В Томскую областную клиническую больницу также поступило новое оборудование в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». На его приобретение федеральный и областной бюджеты направили 10,5 млн рублей.

В частности, итальянский аппарат MyLab Alpha, который даст возможность диагностировать кардиологические патологии с наивысшей степенью точности.

- С его помощью можно быстро, без предварительной подготовки, в режиме реального времени определить ранние поражения сосудов, артерий и другие патологии сердечно-сосудистой системы, - пояснил заведующий отделением УЗИ-диагностики Томской ОКБ Сергей Зинченко.

Портативная ультразвуковая система премиум-качества стоит 6,5 млн рублей.

Одновременно арсенал ОКБ пополнился аппаратом для внутриаортальной баллонной контрпульсации. Он закуплен за счет областного бюджета (3,5 млн рублей) и будет применяться для лечения пациентов с кардиогенным шоком.

Добавим, что в 2019 году на реализацию семи региональных проектов, включенных в национальный проект «Здравоохранение», из средств федерального и областного бюджетов будет направлено 966 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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