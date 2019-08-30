Буза и медовуха: на томском рынке появились фальсифицированные пивные напитки

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-30T11:55:34+03:00

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Покупатели, будьте бдительны: на алкогольном рынке распространились пивные фальсификаты, включая собственно пиво, сидр, пуаре (в простонародье буза), медовуху. Как пояснили в комитете по лицензированию Томской области, такое пойло производится не на основе пива, а путем смешивания воды, ароматизаторов и красителей с добавлением этилового спирта. На выходе получается слабоалкогольная продукция, которая не соответствует требованиям ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие технические условия».

Наиболее распространенными брендами «неправильных» спиртосодержащих напитков являются «Блейзер», «Кегля», Marty Ray и другие. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка обнаружила их у ряда производителей: ООО «Вкусная идея», «ШЕЛТОН», «Астра», «Феникс», «Дельмари», «Ольмека», «Ларедо», «БИЗНЕСТРЕЙД», «Делин», «Высота», «Напитки Запада», «Компания Крикс».

Предпринимателей, которые торгуют в розницу пивными напитками, предупреждают: во-первых, находящаяся в обороте фальсифицированная алкогольная продукция может причинить вред жизни и здоровью граждан. А во-вторых, для хозяйствующих субъектов это влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU