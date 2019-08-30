2019-08-30T11:55:34+03:00
Общество

Буза и медовуха: на томском рынке появились фальсифицированные пивные напитки

Торговцев предупреждают об ответственности за продажу таких подделок
Антонина Ленская
Поделиться:
Покупатели, будьте бдительны: не все напитки безопасны!Покупатели, будьте бдительны: не все напитки безопасны!Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Покупатели, будьте бдительны: на алкогольном рынке распространились пивные фальсификаты, включая собственно пиво, сидр, пуаре (в простонародье буза), медовуху. Как пояснили в комитете по лицензированию Томской области, такое пойло производится не на основе пива, а путем смешивания воды, ароматизаторов и красителей с добавлением этилового спирта. На выходе получается слабоалкогольная продукция, которая не соответствует требованиям ГОСТ Р 55292-2012 «Напитки пивные. Общие технические условия».

Наиболее распространенными брендами «неправильных» спиртосодержащих напитков являются «Блейзер», «Кегля», Marty Ray и другие. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка обнаружила их у ряда производителей: ООО «Вкусная идея», «ШЕЛТОН», «Астра», «Феникс», «Дельмари», «Ольмека», «Ларедо», «БИЗНЕСТРЕЙД», «Делин», «Высота», «Напитки Запада», «Компания Крикс».

Предпринимателей, которые торгуют в розницу пивными напитками, предупреждают: во-первых, находящаяся в обороте фальсифицированная алкогольная продукция может причинить вред жизни и здоровью граждан. А во-вторых, для хозяйствующих субъектов это влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томич признался в убийстве бывшей сожительницы и ее сына
Роспотребнадзор дал томичам рекомендации по обработке грибов перед едой
Новое оборудование поступило для томских больниц
Рецидивист из Стрежевого признался, что украл больше 80 автомобилей в Томкой области
Главу села в Томской области публично отматерила местная жительница
Профессии сварщика, слесаря и машиниста вошли в ТОП самых дорогих вакансий Томской области
В Томской области пропал глава Сбербанка Стрежевого, заведено дело об убийстве
Какой будет погода в день линеек, посвященных 1 сентября
Экс-глава томской полиции получил условный срок за тройное преступление
Томского водителя смяло вместе с машиной в «лобовом» ДТП под Асино
Томские росгвардейцы присоединились к празднованию Дня спецназа
Круизный теплоход уже три дня стоит в Томске из-за обмеления Оби
В Татарской слободе томичи отметят «День Заистока»
Томичей, располагающих архивами, приглашают поучаствовать в создании «Книги Всенародной памяти»
Житель Томской области прокатил знакомую на мотоцикле, врезался в забор и сбежал
В День томича горожане смогут увидеть фантазийные композиции из цветов
Три дня в Томске трамвай №3 будет ходит от «Восточной» до «Черемошников»
С начала года 4000 томичей отключили от электричества за неуплату
Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Томске реконструируют почти за три миллиарда рублей
Сотрудники ядерного реактора Томского политеха изобрели новую технологию получения лютеция-177
Первый городской экофестиваль «Green day» пройдет в Томске
Заправщик украл 1300 литров бензина с нефтебазы в Томской области
За вырубку восьми берез томичу грозит 2 года
Томские приставы отловили на мосту должников на «Додже» и «Инфинити»
У города Томска теперь новый герб и флаг
Томич украл в гостях шкатулку с драгоценностями
Мужчина, который 13 лет считался умершим, получил в Томске гражданство