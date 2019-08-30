2019-08-30T10:26:37+03:00
Происшествия

Рецидивист из Стрежевого признался, что украл больше 80 автомобилей в Томкой области

«Обладатель» 6 непогашенных судимостей попался на очередном преступлении
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Следует отметить, что преступления подсудимый совершал регулярно.Следует отметить, что преступления подсудимый совершал регулярно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стрежевской городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, который едва выйдя из тюрьмы, вновь совершил несколько преступлений.

Как сообщает областная прокуратура два новых уголовных дела заведены по статьям 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, 26 июня этого года подсудимый ночью залез через незапертую дверцу одного из автомобилей, припаркованных возле многоквартирного дома. Без ключа ему удалось завести двигатель и уехать за город. Накатавшись, он бросил автомобиль на берегу реки Пасол. Кроме того, в июне этого же года подсудимый похитил служебный телефон в одном из магазинов города.

Следует отметить, что преступления подсудимый совершал регулярно. На момент рассмотрения дела осужденный имел 6 непогашенных судимостей за совершение 18 преступлений. Сам рецидивист заявил, что за свою жизнь угнал более 80 автомобилей.

Суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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