2019-08-30T10:07:12+03:00
Происшествия

Главу села в Томской области публично отматерила местная жительница

Это произошло во время проверочного мероприятия
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Нецензурная брань в отношении чиновника может обернуться уголовным деломНецензурная брань в отношении чиновника может обернуться уголовным деломФото: из открытых источников
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В Первомайском районе местную жительницу приговорили к 4 месяцам исправительных работ. Как сообщили в областной прокуратуре, на 46-летнюю сельчанку за маты завели не административное, а уголовное дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В сентябре 2018 года комиссия администрации сельского поселения проводила проверку доступа к опорам высоковольтных ЛЭП. Одна из опор находилась на территории огорода подсудимой. На просьбу дать пройти и осмотреть столб, женщина ответила нецензурной бранью в адрес главы села. К тому же, опора оказалась огороженной и охраняемой беспривязными собаками. Сама подсудимая пыталась препятствовать проведению проверки и из чувства личной неприязни к сельскому чиновнику.

Свою вину в суде женщина признала в полном объеме. Судья приговорил ее к 4 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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