2019-08-30T09:19:35+03:00
Есть работа!

Профессии сварщика, слесаря и машиниста вошли в ТОП самых дорогих вакансий Томской области

Какие еще рабочие специальности наиболее востребованы?
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В перечень высокооплачиваемых вакансий также попали механики и мастераВ перечень высокооплачиваемых вакансий также попали механики и мастераФото: "КП" Архив
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Служба занятости региона выявила самые «дорогие» вакансии. Среди рабочих профессий первое место по уровню заработной платы занимает машинист подъемника. Работодатели предлагают этим специалистам зарплату в размере 97 тыс. рублей. Слесари по КИПиА могут получать до 91 тыс. рублей, зарплата машинистов двигателей внутреннего сгорания и слесарей по ремонту автомобилей — 90 тыс. рублей.

На следующей ступени стоят машинист автомобильного крана (87 тыс. рублей), водитель автомобиля (82 тыс. рублей), авиационный механик, сварщик, машинист экскаватора (по 80 тыс. рублей). Более 70 тысяч рублей работодатели готовы платить электромонтерам по ремонту и обслуживанию электрооборудования и мотористам цементировочного агрегата.

Среди профессий служащих топ «дорогих» вакансий 2019 года открывает менеджер в строительстве. В банке вакансий специалисту этого профиля предлагается заработная плата в 185 тыс. рублей. Далее следует начальник отдела в банковской сфере (160 тыс. рублей).

В перечень высокооплачиваемых вакансий также попали механик на производстве (125 тыс. рублей), мастер по подготовке и стабилизации нефти и мастер по исследованию скважин (по 120 тыс. рублей), инженер-химик (108 тыс. рублей), мастер буровой (105 тыс. рублей), главный маркшейдер, диспетчер управления движением воздушного транспорта и производитель работ (по 100 тыс. рублей).

Врачу-анестезиологу-реаниматологу, геодезисту, инженеру по охране труда работодатели предлагали заработную плату в размере 90 тыс. рублей. Инженер-строитель, врач клинической лабораторной диагностики, врач общей практики, инженер-программист могут претендовать на заработок от 85-87 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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