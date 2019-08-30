2019-08-30T08:57:49+03:00
Происшествия

В Томской области пропал глава Сбербанка Стрежевого, заведено дело об убийстве

Уже третий день его местонахождение неизвестно
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Следствие подозревает, что начальника отделения могли убитьСледствие подозревает, что начальника отделения могли убитьФото: "КП" Архив
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В Стрежевом по факту исчезновения начальника местного отделения Сбербанка возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Как сообщает Следственный комитет по Томской области, 28 августа в полицию поступило заявление от его супруги, где она указала, что муж исчез, не отвечает на звонки.

В тот день в 8:10 Павел Фомин вышел из дома с маленьким ребенком, которого отвел в детский сад, после чего ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено, в связи с чем у следствия имеются основания полагать, что в отношении него совершено преступление.

В настоящее ведутся поиски, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Граждан, обладающих информацией, представляющей интерес для следствия, просим обратиться в следственный отдел по г. Стрежевой по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Им. Н. Мержи, д. 3, телефон: 8(382-59)5-99-22, телефон дежурной службы следственного управления: 8-913-811-49-30 (круглосуточно).

Фото: группа "Анонимный Стрежевой" Вконтакте Фото: из открытых источников

Фото: группа "Анонимный Стрежевой" ВконтактеФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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