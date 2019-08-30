2019-08-30T08:32:03+03:00
Общество

Какой будет погода в день линеек, посвященных 1 сентября

Синоптики дали свой прогноз насчет дождя
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Первая «школьная» неделя ожидается теплой, но дождливойПервая «школьная» неделя ожидается теплой, но дождливойФото: ОЛЕГ АСРАТЯН
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В понедельник, 2 сентября, в школах начнется учебный год и пройдут торжественные мероприятия. Уже сейчас родителей и детей интересует, какая будет погода, и не придется ли перенести линейки в помещения.

По прогнозам Томского гидрометцентра, в областном центре 1 и 2 сентября будет прохладная погода +16-17°С.

1 сентября, в воскресенье, воздух прогреется до +12-17°С, возможен небольшой дождь, 2 сентября будет немного холоднее +11-16°С, зато осадков не предвидится. Первая «школьная» неделя ожидается теплой, но дождливой. Грозы начнутся в четверг, 5 сентября и продлятся три дня. Дневная температура сохранится в пределах +15-16°С. Одевайтесь по погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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