2019-08-29T07:50:13+03:00
Недвижимость

В День томича горожане смогут увидеть фантазийные композиции из цветов

12 команд посоревнуются за звание лучших флористов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: pinterest.cафото: pinterest.cаФото: из открытых источников
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В рамках празднования Дня томича в городе состоится фестиваль цветов. В нем принимают участие команды организаций: ООО «Трубачево», Сибирский ботанический сад ТГУ, сеть цветочных салонов «Азалия», «Корпоративный институт» ООО «Газпром трансгаз Томск», Музей истории Томска, Салон цветов «Ирис», компания «Gardengroup», цветочная лавка «Зелёная мама», так и новые: сеть салонов цветов «Жасмина», Зрелищный центр «Аэлита», Школа флористики Art&Rose, цветочный салон «Донна Роза».

Во время проведения фестиваля с 2 по 6 сентября участники изготовят арт-объекты из материалов растительного происхождения на тему «Мой любимый город». 7 сентября на центральной сцене площади во время празднования пройдёт торжественная церемония награждения победителей. Арт-объекты будут украшать площадь и радовать горожан до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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