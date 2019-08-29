В День томича горожане смогут увидеть фантазийные композиции из цветов

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-29T07:50:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках празднования Дня томича в городе состоится фестиваль цветов. В нем принимают участие команды организаций: ООО «Трубачево», Сибирский ботанический сад ТГУ, сеть цветочных салонов «Азалия», «Корпоративный институт» ООО «Газпром трансгаз Томск», Музей истории Томска, Салон цветов «Ирис», компания «Gardengroup», цветочная лавка «Зелёная мама», так и новые: сеть салонов цветов «Жасмина», Зрелищный центр «Аэлита», Школа флористики Art&Rose, цветочный салон «Донна Роза».

Во время проведения фестиваля с 2 по 6 сентября участники изготовят арт-объекты из материалов растительного происхождения на тему «Мой любимый город». 7 сентября на центральной сцене площади во время празднования пройдёт торжественная церемония награждения победителей. Арт-объекты будут украшать площадь и радовать горожан до 15 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU