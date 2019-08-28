Первый городской экофестиваль «Green day» пройдет в Томске

СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-28T11:04:35+03:00

Мероприятие состоится в субботу в Радонежском

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В субботу, 31 августа, в 16 часов в микрорайоне «Радонежский» у дома по адресу ул. Береговая, 13 пройдет фестиваль, посвященный экологичной и здоровой жизни в городе.

«Томичи познакомятся с известными экоблогерами, имидж-консультантами, тренерами, представителями экодвижений «Зеленый луч» и компании «Чистый мир». Они расскажут о переработке отходов, как собрать разумный гардероб, как перейти на экологичное питание», - сообщила пресс-служба мэрии Томска.

На фестивале выступят музыкальные группы «Неоркестр», QANTABRIKA и The Euterpe Orchestra. Так же будет работать ярмарка, средства от которой пойдут на помощь бездомным животным.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, предварительная запись не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU