У города Томска теперь новый герб и флаг
Обновленный вариант герба и флага утвердили депутаты на очередном собрании Гордумы. Над доработкой герба и флага Томска трудились геральдисты, историки, дизайнеры, архитекторы, эксперты из наших университетов, музеев, регионального отделения Союзов художников. В результате в гербе изменяется очертания и размер короны, расположение серебряного скачущего коня, оттенок щита – на более темный, цвет девизной ленты и цвет литер – зеленые буквы на серебряном фоне. У флага изменен фон и убрана белая полоса, ранее занимавшая треть поля. Таким образом, предлагается рисунок флага в виде одноцветного зеленого полотнища с единственной одноцветно белой фигурой коня.
- Наша задача была сохранить традиционный герб: на зеленом фоне фигуру коня, ставшую символом Томска и появившейся еще в далеком 1785 году. Но при этом исполнить официальные символы муниципалитета в соответствии с геральдическими техниками, за столетия накопленными в нашей великой стране, - прокомментировал спикер Думы Сергей Панов.
В результате долгой и кропотливой работы проекты герба и флага получили согласование Геральдического совета при Президенте Российской Федерации и рекомендованы к утверждению.
.Фото: из открытых источников
.Фото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU