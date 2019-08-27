2019-08-27T08:52:16+03:00
Общество

У города Томска теперь новый герб и флаг

Что изменилось на официальных символах
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Конь на флаге стал более "живым", а фон - темнымКонь на флаге стал более "живым", а фон - темнымФото: из открытых источников
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Обновленный вариант герба и флага утвердили депутаты на очередном собрании Гордумы. Над доработкой герба и флага Томска трудились геральдисты, историки, дизайнеры, архитекторы, эксперты из наших университетов, музеев, регионального отделения Союзов художников. В результате в гербе изменяется очертания и размер короны, расположение серебряного скачущего коня, оттенок щита – на более темный, цвет девизной ленты и цвет литер – зеленые буквы на серебряном фоне. У флага изменен фон и убрана белая полоса, ранее занимавшая треть поля. Таким образом, предлагается рисунок флага в виде одноцветного зеленого полотнища с единственной одноцветно белой фигурой коня.

- Наша задача была сохранить традиционный герб: на зеленом фоне фигуру коня, ставшую символом Томска и появившейся еще в далеком 1785 году. Но при этом исполнить официальные символы муниципалитета в соответствии с геральдическими техниками, за столетия накопленными в нашей великой стране, - прокомментировал спикер Думы Сергей Панов.

В результате долгой и кропотливой работы проекты герба и флага получили согласование Геральдического совета при Президенте Российской Федерации и рекомендованы к утверждению.

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

. Фото: из открытых источников

.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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