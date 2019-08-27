Мужчина, который 13 лет считался умершим, получил в Томске гражданство

СЕГОДНЯ 08:13 2019-08-27T08:14:27+03:00

Ему выдали паспорт и «восстановили» в числе живых

Изменить размер текста: A A

В подразделение по вопросам миграции Октябрьского района обратился сотрудник Центра социальной адаптации.

Он попросил установить личность и гражданство мужчины 1968 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. У уроженца города Алма-Ата, Казахской ССР не оказалось действительных документов, удостоверяющих личность.

По заявлению мужчины была проведена проверка, направлены запросы, в том числе, в компетентные органы Республики Казахстан. Таким образом личность была установлена.

Как выяснилось, по документам из ЗАГСа Томского района тот самый гражданин был признан умершим в декабре 2006 года. По решению Октябрьского суда в июне 2019 года запись акта о смерти была аннулирована. После этого мужчина был признан гражданином Российской Федерации и получил паспорт.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области

ИСТОЧНИК KP.RU