Соцучреждения в томских селах украсили гигантскими граффити
В районных центрах Парабель и Каргасок Томской области появились два современных арт-объекта благодаря крупнейшему российскому фестивалю уличного искусства «Стенограффия». Как сообщили в администрации Томской области, известные художники-граффитисты впервые приехали в эти населенные пункты.
Работа над проектами длилась месяц. В Каргаске художник в авангардном стиле оформил стены районного Дома культуры. Площадь изображения под названием «Артист» составляет 600 квадратных метров. Для нанесения гигантского рисунка использовалась автовышка.
«Серая стена ДК превратилась в арт-объект, преобразив центральную площадь и сделав традиционное место отдыха ярким и современным», - оценил работу художника глава Каргасокского района Андрей Ащеулов.
В Парабели местом для нанесения граффити стала стена детско-юношеской спортивной школы.
«Изображены игра в футбол и спортсмены, несущие факел. Сразу понятно, что это территория здоровья, успехов и побед», - отметил глава Парабельского района Александр Карлов.
Для справки:
В 2018 году фестиваль «Стенограффия» прошел в Томске, когда было расписано четырехэтажное здание у новой школы «Перспектива» на улице Никитина.
ИСТОЧНИК KP.RU