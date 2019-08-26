Соцучреждения в томских селах украсили гигантскими граффити

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-26T11:33:05+03:00

В Парабели и Каргаске потрудились мастера фестиваля «Стенограффия»

Изменить размер текста: A A

В районных центрах Парабель и Каргасок Томской области появились два современных арт-объекта благодаря крупнейшему российскому фестивалю уличного искусства «Стенограффия». Как сообщили в администрации Томской области, известные художники-граффитисты впервые приехали в эти населенные пункты.

Работа над проектами длилась месяц. В Каргаске художник в авангардном стиле оформил стены районного Дома культуры. Площадь изображения под названием «Артист» составляет 600 квадратных метров. Для нанесения гигантского рисунка использовалась автовышка.

«Серая стена ДК превратилась в арт-объект, преобразив центральную площадь и сделав традиционное место отдыха ярким и современным», - оценил работу художника глава Каргасокского района Андрей Ащеулов.

В Парабели местом для нанесения граффити стала стена детско-юношеской спортивной школы.

«Изображены игра в футбол и спортсмены, несущие факел. Сразу понятно, что это территория здоровья, успехов и побед», - отметил глава Парабельского района Александр Карлов.

Для справки:

В 2018 году фестиваль «Стенограффия» прошел в Томске, когда было расписано четырехэтажное здание у новой школы «Перспектива» на улице Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU