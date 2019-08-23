2019-08-23T13:13:31+03:00
Общество

Жителю Томска не удалось в обход закона привезти домой луковицы орхидей

Пассажиру грозит штраф от 300 до 500 рублей
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Цветы и луковицы растений без фитосертификата запрещены Россельхознадзором. Фото: из открытых источниковЦветы и луковицы растений без фитосертификата запрещены Россельхознадзором. Фото: из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора, специалисты ведомства выявили новый случай ввоза клубней, луковиц, побегов с корнями тропических растений. В чемодане у томича, летевшего рейсом Нячанг-Томск, обнаружили луковицы орхидей без фитосанитарного сертификата. По закону, который действует на всей территории Российской Федерации, ввоз, без сопровождения фитосанитарным сертификатом импортной подкарантинной продукции, запрещен.

Луковицы были изъяты и впоследствии уничтожены. В отношении пассажира возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение правил ввоза посадочного и семенного материала. Ему грозит штраф в размере от трехсот до пятисот рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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