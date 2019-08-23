2019-08-23T09:44:04+03:00
Происшествия

В Томске ограбили 93-летнюю бабушку

Похититель оказался втрое младше пострадавшей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Пенсионеркам уже скоро придется проходить курсы самообороны, чтобы противостоять таких нахаламПенсионеркам уже скоро придется проходить курсы самообороны, чтобы противостоять таких нахаламФото: из открытых источников
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В дежурную часть по Октябрьскому району поступило сообщение об открытом грабеже. Подробности сообщили в УМВД по Томской области.

Днем 31-летний подозреваемый, находясь в квартире на Беринга, силой отобрал у 93-летней пенсионерки деньги.

В ходе расследования полицейские выяснили, что хулиган уже имеет судимость, и такой поступок для него не нов. На подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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