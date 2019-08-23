«Супер-пап» приглашают принять участие в томском конкурсе отцов

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-23T09:20:33+03:00

Город узнает, кто достоин называться "Отцом года" Фото: из открытых источников

Для этого нужно прислать свою творческую работу

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В Томске проходит конкурс творческих работ «Отец – опора семьи». Он посвящен Десятилетию детства в России и проводится при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области и Томской областной детско-юношеской библиотекой

До 20 октября отцы и дети от 7 до 18 лет могут принять участие в творческом конкурсе и прислать литературные, художественные и фотоработы на почту: office@odub.tomsk.ru с пометкой: на конкурс «Отец – опора семьи».

На конкурс принимаются сочинения, эссе, рассказы, стихи, рефераты, рисунки, фотоальбомы с сопроводительным текстом по номинациям: «Отец – опора семьи»,«Роль отца в семье и школе», «Мой опыт воспитания и наставничества», «Супер-папа», «Горжусь своим отцом и дедом».

По результатам конкурса будет организована выставка работ, которая продлится до 15 ноября. Положение о мероприятии можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU