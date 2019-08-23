«Супер-пап» приглашают принять участие в томском конкурсе отцов
В Томске проходит конкурс творческих работ «Отец – опора семьи». Он посвящен Десятилетию детства в России и проводится при поддержке Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области и Томской областной детско-юношеской библиотекой
До 20 октября отцы и дети от 7 до 18 лет могут принять участие в творческом конкурсе и прислать литературные, художественные и фотоработы на почту: office@odub.tomsk.ru с пометкой: на конкурс «Отец – опора семьи».
На конкурс принимаются сочинения, эссе, рассказы, стихи, рефераты, рисунки, фотоальбомы с сопроводительным текстом по номинациям: «Отец – опора семьи»,«Роль отца в семье и школе», «Мой опыт воспитания и наставничества», «Супер-папа», «Горжусь своим отцом и дедом».
По результатам конкурса будет организована выставка работ, которая продлится до 15 ноября. Положение о мероприятии можно посмотреть по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU