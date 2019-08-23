В 35 томских больницах появятся кабинеты плановой и неотложной помощи
Речь идет о новом стандарте амбулаторной помощи. Как сообщили в облздраве, из 35 медучреждений в 28 уже внедрили такую практику. В кабинетах плановой помощи пациенты могут записаться на внешние услуги и госпитализацию.
Уже работают 32 кабинета неотложной помощи: здесь медики оказывают срочную, оперативную помощь, а также рекомендуют дальнейшее обследование и лечение.
Регистратуры продолжают работу по организации картохранилищ. Теперь пациенту не нужно заранее подходить за картой – она сразу же доставляется в кабинет врача, к которому он записан на прием. Такая схема действует в 27 поликлиниках и больницах.
В детских поликлиниках до конца года в дополнение к имеющимся появятся еще 14 колясочных. В 21 медучреждении для удобства мам маленьких пациентов организованы специальные зоны для кормления грудничков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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