В 35 томских больницах появятся кабинеты плановой и неотложной помощи

СЕГОДНЯ 08:22 2019-08-23T08:22:02+03:00

В них пациент сможет получить услуги, не обращаясь в разные учреждения

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Речь идет о новом стандарте амбулаторной помощи. Как сообщили в облздраве, из 35 медучреждений в 28 уже внедрили такую практику. В кабинетах плановой помощи пациенты могут записаться на внешние услуги и госпитализацию.

Уже работают 32 кабинета неотложной помощи: здесь медики оказывают срочную, оперативную помощь, а также рекомендуют дальнейшее обследование и лечение.

Регистратуры продолжают работу по организации картохранилищ. Теперь пациенту не нужно заранее подходить за картой – она сразу же доставляется в кабинет врача, к которому он записан на прием. Такая схема действует в 27 поликлиниках и больницах.

В детских поликлиниках до конца года в дополнение к имеющимся появятся еще 14 колясочных. В 21 медучреждении для удобства мам маленьких пациентов организованы специальные зоны для кормления грудничков.

ИСТОЧНИК KP.RU