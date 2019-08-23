2019-08-23T02:13:55+03:00
Происшествия

За кражу бутылки в магазине житель Томской области отправится в колонию

За «сорокоградусную» за 270 рублей выпивоха расплатился свободой
Татьяна Щукина
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Мужчина спрятал выпивку под курткойМужчина спрятал выпивку под курткойФото: Влад КОМЯКОВ
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Житель города Северска Томской области получил реальный срок лишения свободы за грабеж в продуктовом магазине. 41-летний мужчина (кстати, ранее не судимый) стащил с прилавка одну бутылку крепкого алкоголя, спрятав заветную добычу под одеждой. Заметившего кражу кассира он грубо оттолкнул и скрылся с места преступления.

Северский городской суд Томской области признал любителя бесплатной выпивки виновным в грабеже с применением насилия, не опасного для здоровья, и приговорил его к полугоду лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Несмотря на поданную апелляцию, пригвоор был оставлен в силе.

В прокуратуре Томской области объяснили строгость приговора тем, что гражданин и ранее неоднократно похищал спиртное из магазинов, кроме того, он дважды в течение года подвергался административным наказаниям за нарушения общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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