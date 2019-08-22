2019-08-22T11:48:20+03:00
Умные вещи

Томичи хотят вынести мозг в центр города

Необычный памятник собираются установить на набережной
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Памятник мозгу в Граце, Австрия. Фото: Аля-Рукодельница liveinternet.ruПамятник мозгу в Граце, Австрия. Фото: Аля-Рукодельница liveinternet.ruФото: из открытых источников
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Памятник мозгу может появиться в Томске. Идея создания скульптуры принадлежит Юлии Якуниной, которая занимается развитием интеллекта и памяти с помощью нейротехнологий. Поддержал этот проект томский скульптур Леонтий Усов и согласился разработать эскиз памятника. Его планируют отлить из бронзы. Работы оценивают в миллион рублей.

- Идея — мозг и гаджеты. Люди постепенно лишают свой мозг возможности развиваться. Мы хотим привлечь внимание общественности к этой проблеме. Современный человек уже не представляет свой день без гаджетов и уделяет им огромное количество времени. Если все удастся, это будет первый памятник мозгу в России, — рассказала Юлия Якунина.

В России памятников мозгу пока нет. Подобные скульптуры установлены в европейских странах – в Австрии, Бельгии, Германии. Автор планирует привлечь инвесторов, уточняя, что и сама как предприниматель сделает вклад.

Мозг на крыше здания Art Nouveau в Брюсселе, Бельгия. Фото: Аля-Рукодельница liveinternet.ru Фото: из открытых источников

Мозг на крыше здания Art Nouveau в Брюсселе, Бельгия. Фото: Аля-Рукодельница liveinternet.ruФото: из открытых источников

Памятник мозгу в Потсдаме, Германия. Фото: Аля-Рукодельница liveinternet.ru Фото: из открытых источников

Памятник мозгу в Потсдаме, Германия. Фото: Аля-Рукодельница liveinternet.ruФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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