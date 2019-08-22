2019-08-22T11:20:47+03:00
Общество

В «Томском хобби-центре» дети будут изучать языки программирования

Школьники смогут еще до вуза осваивать перспективные профессии
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации города Томска.фото: пресс-служба администрации города Томска.Фото: из открытых источников
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В 2020 году в «Томском хобби-центре» появится новое структурное подразделение - «IT-куб». В нем школьников будут обучать языкам программирования и другим современным дисциплинам.

Проект «Цифровая образовательная среда» направлен на повышение доступности IT-образования, популяризации научно-технического творчества, мотивации школьников к выбору современных перспективных профессий.

В июле 2019 года «Томский Хобби-центр» принял участие в конкурсе Министерства просвещения РФ на создание центров цифрового образования. Конкурс проходил в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В итоге заявка Томской области на создание в 2020-2022 годах сети из трех Центров цифрового образования оказалась в числе победителей. 1 сентября 2020 года «IT-куб» откроется в качестве структурного подразделения «Томского Хобби-центра». Ежегодно в нем будут получать образование более 400 ребят.

Школьники смогут изучать языки программирования Phyton , C++, заниматься разработками мобильных приложений, изучать основы кибербезопасности, работать с базами данных, заниматься робототехникой, а также совершенствовать логику и перспективное мышление в «Шахматной гостиной». Кроме того, школьники, посещающие «IT-куб», смогут участвовать в профильных олимпиадах, соревнованиях Всероссийского и регионального уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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