Участок трассы Томск-Мариинск отремонтирован с опережением графика

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-22T10:55:11+03:00

Еще одна дорога построена с опережением графика Фото: из открытых источников

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Подрядчик — областное ДРСУ отчиталось об успешном окончании ремонта участка 48 63 км автомобильной дороги регионального значения Томск – Мариинск. Об этом сообщили в областной администрации. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе с опережением графика сдан еще один объект стоимостью 309,8 млн рублей. Работу принял замгубернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

Специалисты отремонтировали 122 тыс. квадратных метров дорожного покрытия, ликвидировали места пучинообразования и укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью. При укладке нижнего слоя дорожники использовали полимерно-дисперсно-армирующие асфальтобетонные смеси. При устройстве верхнего слоя дорожного полотна применялись щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 и битумно-полимерная стыковочная лента. Также дорожники нанесли разметку проезжей части с применением термопластика, установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерное ограждение.

Кроме того, установлены две новые автобусные остановки, оснащенные съездами для маломобильных групп населения.

Подрядчик завершил ремонт с опережением графика более чем на месяц. Одна из важных транспортных магистралей Томской области улучшила свои технические характеристики.

ИСТОЧНИК KP.RU