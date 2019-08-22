2019-08-22T10:21:38+03:00
Происшествия

В Томской области адвокат украл взятку своего клиента

Он решил не передавать деньги по «прямому» назначению
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Деньгами хитроумный защитник распорядился по своему усмотрению.Деньгами хитроумный защитник распорядился по своему усмотрению.Фото: "КП" Архив
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Адвокат решил обмануть своего клиента. Об этом случае сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Томской области. Взявшись вести гражданско-правовой спор по возврату долга, он пообещал своему подзащитному выиграть дело путем дачи взятки. Сказал, что передаст оговоренную сумму сотрудникам правоохранительных органов для инициирования уголовного преследования должника. На самом же деле никакую взятку он не передавал, тем самым ввел в заблуждение своего клиента. Подсудимый получил от него 500 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемый признал свою в полном объеме. На него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере». Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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