В Томске с концертом выступит Ирина Богушевская
30 сентября Ирина Богушевская приезжает в Томск со своей новой программой. Всеми любимая певица снова готова радовать томичей непревзойденной, нежной, искренней и очень душевной музыкой.
Ирина – не только певица, она сама пишет слова и музыку для всего своего репертуара, превращая события своей жизни в песни-истории, мини-спектакли.
Её новая программа – это не просто уникальный и неповторимый калейдоскоп жанров и настроений, от кабаре и театрального джаза, до горячих ритмов латино и широких светлых баллад.
«Это действо, выстроенное по всем канонам драматургии, это путешествие лирической героини, которая проходит череду испытаний и возвращается с рассказами об их преодолении», - сообщили нам в концертном агентстве «Авокадо».
Сейчас Вселенная артистки полна света и радости, которыми она с удовольствием поделится с публикой.
Концерт пройдет 30 сентября в 19:00 в клубе «Театро».
Билеты уже на сайте!
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ИСТОЧНИК KP.RU