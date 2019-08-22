2019-08-22T08:41:32+03:00
Умный город

Полевой луг и «сад ветра» станут местом для прогулок томичей

В городе появится новый сквер
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Одним из популярных арт-объектов пространства станет верстовой столбОдним из популярных арт-объектов пространства станет верстовой столбФото: из открытых источников
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Совсем скоро у жителей Кировского района появится еще одно место для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по ул. Усова будет благоустроено 3,5 тыс. кв. м территории. Новый облик получат скверы на пересечении улиц Белинского и Усова, а также вблизи дома по ул. Белинского, 70.

Ожидается, что одним из популярных арт-объектов пространства станет верстовой столб, у его основания появится покрытие «карта мира», вокруг - композиции из злаков и места для отдыха. Проектом предусмотрено заменить существующие возрастные и сухие тополя. На этой неделе там снесут 45 тополей и 5 кленов. Живая изгородь из яблони будет также частично демонтирована для создания пешеходных зон, остальная часть - подрезана. Авторы проекта - участники «Живой лаборатории» подчеркивают, что студенчество дышит ветром перемен и идея «сада ветра» в сквере будет реализована через озеленение злаковыми растениями с эффектом полевого луга в городе.

Осенью в сквере появится разнообразие новых зеленых насаждений и три уровня озеленения – травы, кустарники, деревья. В частности, березы, ивы Бажова, яблони ягодные, ивы «Фейерверк», кизильник блестящий, пузыреплодник калинолистный, японская спирея, хвойные кустарники. Вейник остроцветковый и многолетние травы – лилейник, очиток, посконник - сформируют эффект луга. Помощь в озеленении окажут члены томского ландшафтного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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