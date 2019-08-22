2019-08-22T08:20:48+03:00
Общество

Почти 1300 малышей в Томске пойдут нынче в ясли

Всего направление в детские сады получили 5880 детей
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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У мам ребятишек, получивших ясли, будет время для работыУ мам ребятишек, получивших ясли, будет время для работыФото: "КП" Архив
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Национальный проект «Демография» ставит задачу к 2024 году обеспечить всех детей до 3 лет местами в детских садах. Пока садов в городе не хватает и получить место ребенку до 3-х длет – это настоящая удача.

К 2022 году городские власти планируют построить 11 детских садов на 2200 мест – причем не только в новых микрорайонах, но и на месте снесенных аварийных домов. На эти цели будет выделено 1,6 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Всего в 2019 году направление в детские сады Томска получили 5880 детей, из них – 1293 ребенка в ясельные группы от 1,5 до 3 лет, 4372 – от 3 до 7 лет. Также согласован перевод 637 дошкольников в детские сады по месту жительства, ранее посещавших муниципальные. Кроме того, из частных детских садов перешли в муниципальные 1185 детей и освободилось 1422 места для новичков.

В ближайшей перспективе – открытие детского сада по ул. Береговой,15. Это будет еще один корпус сада №73, рассчитанный на 220 мест, в том числе 60 мест - для детей до трех лет.

В 2019 году в Томске работает 66 детских садов, дошкольные группы в прогимназии «Кристина» и 4 корпуса дошкольных отделений в общеобразовательных учреждениях. В прошлом году муниципальные и частные сады посещали более 30 тысяч юных томичей от полутора до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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