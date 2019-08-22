2019-08-22T04:33:07+03:00
Общество

Глава Томскавтотранса уволился с поста из-за ухудшения здоровья

Сергей Световец проработал в должности чуть больше года
Татьяна Щукина
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Сергей Световец имел большие планы по развитию пассажирских перевозок в Томской области. Фото: dts.tomsk.gov.ruСергей Световец имел большие планы по развитию пассажирских перевозок в Томской области. Фото: dts.tomsk.gov.ru
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Директор областного АО «Томскавтотранс» Сергей Световец подал заявление об увольнении с должности по собственному желанию, хотя занял свой пост только в июне 2018 года. Как пояснил мужчина, причиной его ухода стало ухудшение здоровья.

Отметим, что в минувшем году Световец был настроен куда позитивнее и заявлял, что в течение двух лет выведет предприятие на безубыточный уровень. Однако же этого не произошло и организация, в чьем ведении находятся городские, межрайонные, межрегиональные и международные автобусные пассажирские перевозки, по-прежнему работает практически себе в убыток, неся кадровые потери из-за невысокой зарплаты работников и теряя доверие перевозчиков из-за долгов. Несомненно, этот печальный факт мог подорвать здоровье директора. Хотя, по неподтвержденным данным, Световец мог принять решение по причине разногласий с руководством.

Пока «Томскавтотрансом» будет временно руководить первый замдиректора Алексей Сиянов. Нового постоянного главу предприятия выберет совет директоров с участием глав областных департаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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