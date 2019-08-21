Томской прокуратурой выявлено более 140 млн рублей долгов по зарплатам

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-21T10:38:09+03:00

Должниками, в том числе, оказались 27 организаций, которые по закону не обязаны отчитываться о своей задолженности

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Как сообщается на сайте прокуратуры Томской области, проверки показывают: случаи задержек выплаты заработной платы не единичны. На 1 августа 2019 года сумма задолженности по заработной плате по данным Томскстата составляла 14,2 млн. рублей.

Между тем, в ходе надзорной деятельности прокуроры ориентируются не только на официальную статистику. Значительный пласт составляет латентная задолженность по заработной плате, прежде всего, в организациях, которые в силу закона не обязаны отчитываться о своих долгах. В текущем году выявлена задолженность в 27 таких организациях на общую сумму более 140 млн. рублей. Обращалось внимание и на факты оплаты труда в размере ниже установленного законом, а также без учета районного коэффициента. К примеру, в одной из коммерческих организации Колпашева 70 работникам оплата производилась без его применения. Перерасчет сумм заработной платы произведен после привлечения руководителя организации к административной ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ.

Уточняется, что руководителям организаций объявлено 58 предостережений о недопустимости нарушения трудового законодательства. В частности, после объявленных заместителем прокурора области предостережений погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 1 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU