В Томске открылся сквер любви с Эйфелевой башней
Малые архитектурные формы в виде пирамиды Хеопса, памятника Ромео и Джульетте, скамьи влюбленных делают пространство новой достопримечательностью на туристско-пешеходном маршруте по Татарской слободе
Рядом с Эйфелевой башней можно фотографироваться. Фото: пресс-служба администрации Томска.
Изменить размер текста:
«Сквер любви – это новое арт-пространство, расположенное на улице Источной, 53. Сквер украшен цветочными композициями, коваными беседками и оригинальной подсветкой», -
говорится в сообщении администрации Томска.
Новое общественное пространство создано на средства томского предпринимателя при содействии Туристского информационного центра. За последние пять лет усилиями власти и социально ответственного бизнеса в Томске создано более 100 общественных пространств. В этой работе активно участвует и бизнес, уточняется в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU