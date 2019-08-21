В Томске открылся сквер любви с Эйфелевой башней

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-21T10:17:49+03:00

Рядом с Эйфелевой башней можно фотографироваться. Фото: пресс-служба администрации Томска.

Малые архитектурные формы в виде пирамиды Хеопса, памятника Ромео и Джульетте, скамьи влюбленных делают пространство новой достопримечательностью на туристско-пешеходном маршруте по Татарской слободе

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«Сквер любви – это новое арт-пространство, расположенное на улице Источной, 53. Сквер украшен цветочными композициями, коваными беседками и оригинальной подсветкой», -

говорится в сообщении администрации Томска.

Новое общественное пространство создано на средства томского предпринимателя при содействии Туристского информационного центра. За последние пять лет усилиями власти и социально ответственного бизнеса в Томске создано более 100 общественных пространств. В этой работе активно участвует и бизнес, уточняется в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU