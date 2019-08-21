2019-08-21T05:52:19+03:00
Схема проезда

В сентябре на томских билетах в транспорте появятся QR-коды

Они помогут узнать реальную стоимость поездки, учитывая количество проездов
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрация города Томскафото: пресс-служба администрация города ТомскаФото: из открытых источников
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Переход на безналичный рассчет в муниципальном транспорте – это лишь первый шаг к «умной» системе. Следующий этап – появление QR-кодов на билетах. Для чего они нужны? Благодаря таким меткам можно будет узнать, сколько раз пассажир воспользовался общественным транспортом за месяц, отладить пассажиропоток, а для самих потребителей сделать услугу еще «прозрачнее».

Причем, QR-код будет не только на билетах, но и на ЕСПБ-проездных, а также месячных абонементах. В случае, если кто-то из томичей уже приобрел ЕСПБ на сентябрь и последующие месяцы без QR-кода, их можно обменять в почтовых отделениях, а с проездным на электротранспорт – обратиться к кондуктору для наклейки кода на проездной документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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