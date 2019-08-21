2019-08-21T05:40:46+03:00
Спорт

Сегодня томичи могут подготовиться к сдаче ГТО

В центре города пройдет открытая тренировка
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Горожан гаучат, как правильно выполнять упражнения и "заработать" заветный значок.Горожан гаучат, как правильно выполнять упражнения и "заработать" заветный значок.Фото: "КП" Архив
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На площади Новособорной перед зданием СФТИ 21 августа, с 14.00 до 16.00 пройдут занятия по видам спорта, включенным в нормы ГТО.

Для всех желающих профессиональные тренеры проведут тренировки. Будет работать центр медицинской профилактики, где все желающие смогут измерить давление, пульс и другие показатели физического здоровья.

Мероприятие состоится в рамках цикла мероприятий «Фестиваль уличной активности».

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) и нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам. Входящие в состав ВФСК ГТО тесты направлены на определение уровня развития физических качеств человека: выносливости, силы, гибкости и его

ИСТОЧНИК KP.RU

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