2019-08-21T05:33:34+03:00
Общество

В Томской области два кандидата претендуют на кресло мэра города нефтяников

Главу Стрежевого выберут в сентябре
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Кто станет новым градоначальником Стрежевого решится на заседании местной ДумыКто станет новым градоначальником Стрежевого решится на заседании местной ДумыФото: из открытых источников
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На должность мэра города Северска претендуют два кандидата: Валерий Харахорин и Пётр Дмитраков.

Действующий мэр Валерий Харахорин связывает будущее Стрежевого с реализацией экологических, образовательных, культурных и других национальных проектов. Например, для безаварийной работы системы ЖКХ претендующий на новый срок глава намерен продолжить ежегодно вкладывать в капремонт инженерных сетей 120 млн рублей, а для благоустройства дворовых территорий строить не менее трех детских спортивных площадок. В планах также дообустраивать скейт-парк, построенный в 2018 году.

Второй кандидат — Пётр Дмитраков также связывает работу мэра с реализацией нацпроектов. В представленной им программе 19 пунктов, среди которых развитие культурного, спортивного и социального направления (работа с ветеранами, инвалидами, детьми-сиротами), а также строительство служебного жилья. Кроме того, Пётр Дмитраков намерен создать антикоррупционный совет при мэрии и сократить число магазинов, торгующих алкоголем.

Выбор нового главы городского округа местные депутаты сделают на заседании думы в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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