2019-08-21T05:03:33+03:00
Видео

Томская транспортная прокуратура пресекла пропаганду экстремального катания на поезде

Выявлено несколько Youtube-каналов, где размещено видео о зацепинге
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: mama-likes.ruфото: mama-likes.ruФото: из открытых источников
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Проводя мониторинг сети Интернет, сотрудники Томской транспортной прокуратуры нашли ресурсы, на которых демонстрируются видеоролики, обучающие опасному для жизни катанию на подвижных составах железнодорожного транспорта. У экстремалов такой вид развлечения называется зацепинг.

Между тем, за проезд в местах, не приспособленных для пассажиров, грозит административное наказание. А распространение такой «обучающей» информации является неприемлемой к распространению на территории России. Именно по этой причине каналы, которые содержат такое видео включены в Единый реестр доменных имен, они будут блокированы на территории нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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