Томская транспортная прокуратура пресекла пропаганду экстремального катания на поезде
Проводя мониторинг сети Интернет, сотрудники Томской транспортной прокуратуры нашли ресурсы, на которых демонстрируются видеоролики, обучающие опасному для жизни катанию на подвижных составах железнодорожного транспорта. У экстремалов такой вид развлечения называется зацепинг.
Между тем, за проезд в местах, не приспособленных для пассажиров, грозит административное наказание. А распространение такой «обучающей» информации является неприемлемой к распространению на территории России. Именно по этой причине каналы, которые содержат такое видео включены в Единый реестр доменных имен, они будут блокированы на территории нашей страны.
ИСТОЧНИК KP.RU