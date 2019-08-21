Томская транспортная прокуратура пресекла пропаганду экстремального катания на поезде

СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-21T05:03:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Проводя мониторинг сети Интернет, сотрудники Томской транспортной прокуратуры нашли ресурсы, на которых демонстрируются видеоролики, обучающие опасному для жизни катанию на подвижных составах железнодорожного транспорта. У экстремалов такой вид развлечения называется зацепинг.

Между тем, за проезд в местах, не приспособленных для пассажиров, грозит административное наказание. А распространение такой «обучающей» информации является неприемлемой к распространению на территории России. Именно по этой причине каналы, которые содержат такое видео включены в Единый реестр доменных имен, они будут блокированы на территории нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU