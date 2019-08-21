На севере Томской области у местного жителя нашли 40 патронов крупного калибра

СЕГОДНЯ 04:47 2019-08-21T04:47:02+03:00

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Сотрудники Стрежевского отдела полиции задержали подозреваемого в хранении патронов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области. Им оказался ранее не судимый, 55-летний, житель села Александрово.

По предварительным данным, мужчина без разрешения на приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ, незаконно купил 40 патронов кольцевого воспламенения калибром 5,6 мм. Такие патроны предназначены для спортивно-охотничьего нарезного огнестрельного оружия.

По данному факту группа дознания возбудила уголовное дело по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Нарушителю закона грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU